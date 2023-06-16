СБУ затримала російського агента, який готував новий ракетний удар по Вінниці

Служба безпеки провела контрдиверсійну спецоперацію у Вінниці та в результаті оперативних заходів затримала агента ФСБ РФ, який готував новую повітряну атаку на місто.

Про це повідомляється на сайті СБУ.

Відповідне завдання агент отримав від російської спецслужби на початку червня.

Для його виконаннявін щоденно обходив вулиці обласного центру і приховано фіксував місця базування та переміщення Сил оборони.

Насамперед він намагався знайти локації з найбільшим зосередженням військової техніки та важкого озброєння підрозділів ЗСУ, які готуються до можливого перекидання на фронт.

Також російський агент розвідував місцевість навколо промислових об’єктів для визначення рівня їхньої охорони і присутності там українських захисників.

Крім того, фігурант “підказував” окупантам “пріоритетність” об’єктів, по яких РФ готувала повітряний удар із використанням крилатих або балістичних ракет і дронів-камікадзе.

СБУ своєчасно затримала агента і задокументувала його злочинні дії.

За даними слідства, зрадником є 30-річний мешканець Вінниці, що підтримував збройну агресію РФ.

Через свої прокремлівські погляди він потрапив у поле зору ФСБ, яка дистанційно завербувала його для проведення розвідувально-підривної діяльності проти України.

Згідно з “інструкцією” російської спецслужби зрадник мав переправляти їм розвідінформацію у вигляді електронних карт і фотографій.

Під час обшуку у нього знайшли мобільний телефон, який він використовував для виконання ворожих завдань.

Фігуранту повідомили про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Наразі він під вартою.

Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину.

Йому загрожує довічне ув’язнення.