Кримінал

СБУ затримала чиновницю столичного ЦНАП, яка підтримувала агресію РФ

27 Вересня 2022 16:45
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сбу

Служба безпеки України затримала чиновницю київського ЦНАПу, яка закликала знищувати українців.

Про це повідомили в СБУ.

“За даними контррозвідки СБУ, ворожою поплічницею є посадовиця одного зі столичних Центрів надання адміністративних послуг, яка після початку повномасштабного вторгнення створила у соцмережі власний фейковий акаунт”, – йдеться у повідомленні.

Відомо, що жінка публікувала свої “дописи” під псевдонімом Альона Донская, а “інформприводи” брала з пропагандистських ресурсів РФ.

Окрім цього, вона закликала українців до захоплення державної влади й агітувала підтримати окупаційні угруповання РФ. А також, жінка виправдовувала злочини окупантів, у тому числі обстріли українських міст і вбивства мирних жителів.

“На інтернет-сторінці агітаторки правоохоронці зафіксували 25 епізодів, які за висновком комплексної судової психолого-лінгвістичної експертизи створюють загрозу державній безпеці України”, – повідомляє СБУ.

Наразі затриманій повідомлено про підозру за п’ятьма статтями Кримінального кодексу України та обрано міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.


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