СБУ затримала блогера, який оприлюднив відео обстрілу Бурштинської ТЕС

Служба безпеки України затримала блогера, який оприлюднив відео обстрілу Бурштинської ТЕС на Івано-Франківщині 19 жовтня.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Блогер відзняв на відео наслідки влучань ракет по об’єкту критичної інфраструктури та розмістив його у своєму телеграм-каналі. Зробив це задля збільшення кількості підписників, зазначає спецслужба.

Відео підхопив телеграм-канал, який має мільйонну аудиторію. А через 7 хвилин результати обстрілу вже були у російських пропагандистів.

СБУ наголошує, що соцмережі моніторять не лише російські блогери-“воєнкори”, але й кадрові військові. Вороги враховують інформацію з відкритих українських джерел під час планування своїх дій.

Зазначається, що встановлений блогер не є коригувальником і не мав наміру сприяти ворогу. Після спілкування зі спецслужбою він усвідомив, що відео влучань можуть бути використані РФ для коригування точності ударів.