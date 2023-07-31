СБУ заарештувала 19 російських вагонів із паливними гранулами

В Одеській області на території одного з митних терміналів виявлено та заарештовано 19 російських вагонів із понад тисячею тонн паливних гранул із лушпиння соняшника.

Про це повідомляє пресслужба управління СБУ в Одеські області.

Загальна вартість вилученого товару та майна становить близько 39 млн грн.

Встановлено, що залізничні вагони з паливними гранулами прибули до України ще до початку повномасштабного вторгнення та перебували у режимі “транзит”.

За оперативними даними, вантаж належав київській компанії. Надалі власники планували переправити гранули до третіх країн для продажу, користуючись митними преференціями для товарів, що вивозяться з України за зниженою митною ставкою.

СБУ ініціювала передачу вилученого майна до управління Національного агентства з розшуку активів (АРМА).