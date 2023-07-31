Кримінал

СБУ заарештувала 19 російських вагонів із паливними гранулами

31 Липня 2023 16:44
читать на русском →
сбу

В Одеській області на території одного з митних терміналів виявлено та заарештовано 19 російських вагонів із понад тисячею тонн паливних гранул із лушпиння соняшника.

Про це повідомляє пресслужба управління СБУ в Одеські області.

Загальна вартість вилученого товару та майна становить близько 39 млн грн.

Встановлено, що залізничні вагони з паливними гранулами прибули до України ще до початку повномасштабного вторгнення та перебували у режимі “транзит”.

За оперативними даними, вантаж належав київській компанії. Надалі власники планували переправити гранули до третіх країн для продажу, користуючись митними преференціями для товарів, що вивозяться з України за зниженою митною ставкою.

СБУ ініціювала передачу вилученого майна до управління Національного агентства з розшуку активів (АРМА).


Відео дня

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал

ТОП-новини
31 Липня 2023 16:55

Удар росіян по Кривому Рогу: кількість жертв знову збільшилася

31 Липня 2023 17:11

Нардеп Холодов складає мандат
31 Липня 2023 15:52

Від початку вторгнення народжуваність в Україні скоротилась на понад чверть
31 Липня 2023 15:15

У Росії заявили, що вивезли з України понад 700 тисяч дітей
31 Липня 2023 14:55

Китай обмежує експорт обладнання для дронів

Останні новини
усі новини

Думки

Александр КИРШ

Запад внезапно призвал Украину провести выборы в ВР и заявить свои права на русский язык

Віталій ЧЕПИНОГА

Правила Нації

Александр КИРШ

Хлев или Цивилизация: какая может быть многовекторность?

Віталій ПОРТНИКОВ

Кто там едет в Крым?

Александр КИРШ

ФСБ опосредованно направила Украине территориальные предложения от будущей российской власти

Александр КИРШ

Foreign Affairs предложили Байдену организовать замену российского руководства

усі думки