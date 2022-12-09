СБУ виявила прапор і золотий герб росії у Херсонській єпархії УПЦ МП

Служба безпеки України завершила перевірки на об’єктах Української православної церкви (московського патріархату) у Київській та Херсонській областях. Серед знахідок — прапор і золотий герб росії, які знайшли у Херсонській єпархії УПЦ МП.

Про це повідомляє СБУ.

У приміщеннях Херсонської єпархії також знайшли рушницю без дозвільних документів. СБУ почала перевірку декількох священників, які, ймовірно, контактують з громадянами рф і Білорусі. А ще правоохоронці там виявили пропагандистські матеріали, які прославляють росію.