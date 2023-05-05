СБУ викрила бізнесмена зі Львова, який в обхід санкцій постачав до РФ “Роллс-Ройси” і “Майбахи”

Кіберфахівці та слідчі Служби безпеки України ліквідували масштабну схему нелегального експорту до РФ підсанкційних автомобілів преміумкласу, до організації оборудки причетний львівський підприємець, який раніше проживав у Росії та має там власний бізнес.

“Фігурант скористався тим, що більшість світових автокомпаній вийшли з ринку РФ. Зокрема ділок налагодив схему переправлення елітних авто на територію Росії в обхід міжнародних торговельних обмежень. Серед замовників підсанкційної продукції були представники топменеджменту кремлівського монополіста “Газпром” і пропагандистського телеканалу Russia Today”, – йдеться в повідомленні української спецслужби.

Встановлено, що із серпня 2022-го до березня 2023 року зловмисник нелегально переправив російським замовникам 45 автомобілів на загальну суму понад 3 млн євро.

“Для реалізації оборудки фігурант купував преміальні транспортні засоби в українських автосалонах та оформлював їх на підконтрольні комерційні структури. Потім за підробленими документами він переправляв їх транзитом через територію Євросоюзу до Білорусі, а звідти – до Росії”, – наголошується в повідомленні.

Крім того, за інформацією СБУ, ділок подав до Державної податкової служби України заяву на відшкодування ПДВ на загальну суму понад 6 млн грн.

Співробітники СБУ викрили цю оборудку та заблокували її.

За поданням спецслужби також накладено арешт на майно учасників оборудки на загальну суму понад 700 млн грн.

До списку заблокованих активів входять корпоративні права на 17 підприємств, понад півсотні нежитлових виробничих приміщень у різних регіонах України, зокрема в Криму, 22 квартири в Києві та Львові, майже три десятки земельних ділянок і понад 40 елітних автомобілів.

На підставі зібраних доказів організатору злочинної схеми повідомлено про підозру за трьома статтями Кримінального кодексу України.