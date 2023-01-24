Кримінал

СБУ викрила агента РФ, який готував удари по електропідстанціях Кропивницького

24 Січня 2023 11:12
25

Служба безпеки України викрила ще одного агента ФСБ Росії, який збирав дані про розміщення підрозділів Сил оборони та об’єктів критичної інфраструктури на території Кіровоградської області.

Про це повідомляє прес-служба СБУ.

Зловмисника насамперед цікавили локації місцевих об’єктів енергетики.

Окрім того, за вказівкою росіян чоловік повинен був встановити GPS-трекер біля однієї з трансформаторних підстанцій у Кропивницькому. За сигналами “маячка” загарбники хотіли скоригувати ракетний удар по енергооб’єкту. У разі успішної повітряної атаки окупанти хотіли продовжити серію обстрілів по території міста, використовуючи “наводки” агента.

Проте СБУ своєчасно викрили агента, задокументували його злочинні дії та затримали на спробі встановлення GPS-пристрою поблизу міської електропідстанції.

За даними слідства, зловмисником є місцевий житель, якого спецслужба РФ завербувала після початку повномасштабної агресії.

У поле зору РФ потрапив через свої прокремлівські погляди, які неодноразово оприлюднював серед свого оточення.

Для збору даних для ФСБ їхній агент виходив на місцевість та робив фото-, відеознімки українських об’єктів. Отриманий “звіт” з електронними координати передавав росіянам через анонімні месенджери.

Під час огляду місця події та обшуків за місцем проживання зловмисника правоохоронці виявили:

  • GPS-трекер із сім-картою мобільного оператора;
  • телефони та комп’ютерну техніку із доказами листування з представником ФСБ.

На підставі зібраних доказів слідчі СБУ повідомили фігуранту про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Суд обрав міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.


Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
24 Січня 2023 11:47
28

Польща запросила у Німеччини дозвіл на передачу Leopard 2 Україні
24 Січня 2023 09:51
91

Заступник Резнікова подав у відставку
24 Січня 2023 08:22
66

Тимошенка звільнили з ОП
24 Січня 2023 08:19
66

Мінус 2 літаки та 4 гелікоптери: Генштаб оновив втрати Росії
24 Січня 2023 07:36
55

Війська РФ можуть вдатися до наступальних дій у найближчі місяці, – ISW
Останні новини
усі новини

Думки

Александр КИРШ

В Харькове через 20 лет русского языка не будет
Александр КИРШ

Признано официально: царь мордора — ненастоящий (возможные последствия)
Сергій ПРИТУЛА

Українці тримають стрій!
Александр КИРШ

Мордор мордору по морде, или Удар пуйлом по “вагнеру”: последствия
Александр КИРШ

Пёсик Трампик?
Сергій ПРИТУЛА

Єдність, яка вразила світ
усі думки