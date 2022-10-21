Кримінал

СБУ відкрила кримінальну справу щодо постачань іранських дронів до росії

21 Жовтня 2022 12:53
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сбу

Служба безпеки України розпочала кримінальне провадження щодо постачання до росії іранських дронів та балістичних ракет малої дальності, які далі використовують проти України.

Про це йдеться у повідомленні спецслужби.

Слідчі мають встановити всіх причетних до постачань безпілотників Shahed-136 та Mohajer-6, а також ракет Fateh-110 і Zolfaghar. Крім того, правоохоронці будуть з’ясовувати способи та маршрути перевезення цього озброєння.

«Є всі підстави стверджувати, що представники іранської влади й оборонно-промислового комплексу умисно допомагають рф у війні проти України», — вважають в СБУ.

Додають, що ті, хто причетні до постачань, мають теж понести відповідальність за воєнні злочини росії. Попри спроби росіян замаскувати Shahed під «Герань», СБУ планує довести іранське походження дронів і за допомогою експертиз.

«Працюємо над тим, щоб зірвати маски з усіх воєнних злочинців і покарати їх», — сказав очільник СБУ Василь Малюк.

Кримінальну справу відкрили за фактом пособництва державі-агресорі (ч. 1 ст. 111-2 Кримінального кодексу). Санкція статті передбачає до 12 років за ґратами.


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