СБУ відкрила кримінальну справу щодо постачань іранських дронів до росії

Служба безпеки України розпочала кримінальне провадження щодо постачання до росії іранських дронів та балістичних ракет малої дальності, які далі використовують проти України.

Про це йдеться у повідомленні спецслужби.

Слідчі мають встановити всіх причетних до постачань безпілотників Shahed-136 та Mohajer-6, а також ракет Fateh-110 і Zolfaghar. Крім того, правоохоронці будуть з’ясовувати способи та маршрути перевезення цього озброєння.

«Є всі підстави стверджувати, що представники іранської влади й оборонно-промислового комплексу умисно допомагають рф у війні проти України», — вважають в СБУ.

Додають, що ті, хто причетні до постачань, мають теж понести відповідальність за воєнні злочини росії. Попри спроби росіян замаскувати Shahed під «Герань», СБУ планує довести іранське походження дронів і за допомогою експертиз.

«Працюємо над тим, щоб зірвати маски з усіх воєнних злочинців і покарати їх», — сказав очільник СБУ Василь Малюк.

Кримінальну справу відкрили за фактом пособництва державі-агресорі (ч. 1 ст. 111-2 Кримінального кодексу). Санкція статті передбачає до 12 років за ґратами.