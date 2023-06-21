СБУ склала список партій та організацій Росії, які підтримують війну проти України

Служба безпеки України склала перелік російських партій та громадських організацій, які підтримують війну, загрожують державній безпеці України, і з якими в Україні забороняється будь-яка співпраця.
Наразі до цього переліку увійшли п’ять політсил та вісім громадських об’єднань країни-агресора.
Програмні цілі цих організацій та заклики їхніх лідерів спрямовані на схвалення агресії РФ і знищення української державності та українців.
До списку увійшли:
- партія Единая Россия;
- партія Справедливая Россия – патриоты – за правду;
- партія Либерально-демократическая партия России (ЛДПР);
- партія Новые люди;
- Коммунистическая партия Российской Федерации;
- громадська організація Молодая гвардия Единой России;
- добровольчий молодіжний громадський рух Волонтерская рота боевого братства;
- дитячо-юнацький військово-патріотичний громадський рух Юнармия;
- громадсько-державний рух дітей та молоді Движение первых;
- громадська організація Российский союз молодежи;
- громадський рух Общероссийский народный фронт;
- благодійний фонд Добро и дело;
- громадська організація Российская ассоциация защиты религиозной свободы.
В СБУ наголосили, що відтепер під забороною будь-яка суспільно-політична або господарська діяльність цих партій та об’єднань на території України.
Також з вищевказаними організаціями РФ заборонено співпрацювати українським партіям, громадським рухам та фондам.