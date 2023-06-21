Кримінал

СБУ склала список партій та організацій Росії, які підтримують війну проти України

21 Червня 2023 14:40
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сбу

Служба безпеки України склала перелік російських партій та громадських організацій, які підтримують війну, загрожують державній безпеці України, і з якими в Україні забороняється будь-яка співпраця.

Наразі до цього переліку увійшли п’ять політсил та вісім громадських об’єднань країни-агресора.

Програмні цілі цих організацій та заклики їхніх лідерів спрямовані на схвалення агресії РФ і знищення української державності та українців.

До списку увійшли:

  • партія Единая Россия;
  • партія Справедливая Россия – патриоты – за правду;
  • партія Либерально-демократическая партия России (ЛДПР);
  • партія Новые люди;
  • Коммунистическая партия Российской Федерации;
  • громадська організація Молодая гвардия Единой России;
  • добровольчий молодіжний громадський рух Волонтерская рота боевого братства;
  • дитячо-юнацький військово-патріотичний громадський рух Юнармия;
  • громадсько-державний рух дітей та молоді Движение первых;
  • громадська організація Российский союз молодежи;
  • громадський рух Общероссийский народный фронт;
  • благодійний фонд Добро и дело;
  • громадська організація Российская ассоциация защиты религиозной свободы.

В СБУ наголосили, що відтепер під забороною будь-яка суспільно-політична або господарська діяльність цих партій та об’єднань на території України.

Також з вищевказаними організаціями РФ заборонено співпрацювати українським партіям, громадським рухам та фондам.


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