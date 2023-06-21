СБУ склала список партій та організацій Росії, які підтримують війну проти України

Служба безпеки України склала перелік російських партій та громадських організацій, які підтримують війну, загрожують державній безпеці України, і з якими в Україні забороняється будь-яка співпраця.

Наразі до цього переліку увійшли п’ять політсил та вісім громадських об’єднань країни-агресора.

Програмні цілі цих організацій та заклики їхніх лідерів спрямовані на схвалення агресії РФ і знищення української державності та українців.

До списку увійшли:

партія Единая Россия;

партія Справедливая Россия – патриоты – за правду;

партія Либерально-демократическая партия России (ЛДПР);

партія Новые люди;

Коммунистическая партия Российской Федерации;

громадська організація Молодая гвардия Единой России;

добровольчий молодіжний громадський рух Волонтерская рота боевого братства;

дитячо-юнацький військово-патріотичний громадський рух Юнармия;

громадсько-державний рух дітей та молоді Движение первых;

громадська організація Российский союз молодежи;

громадський рух Общероссийский народный фронт;

благодійний фонд Добро и дело;

громадська організація Российская ассоциация защиты религиозной свободы.

В СБУ наголосили, що відтепер під забороною будь-яка суспільно-політична або господарська діяльність цих партій та об’єднань на території України.

Також з вищевказаними організаціями РФ заборонено співпрацювати українським партіям, громадським рухам та фондам.