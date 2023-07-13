СБУ повідомила про підозру проросійському блогеру “Лохматому”

Служба безпеки України 13 липня повідомила про підозру адміністратору проросійського Telegram-каналу Сергію Лебедєву (більш відомому під псевдонімом «Лохматий»), який коригував ракетні удари РФ.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

За даними спецслужбовців, фігурант працює на ФСБ Росії як «позаштатний» журналіст російського пропагандистського інформагентства «РИА Новости». Також Лебедєв створив проросійський Telegram-канал із загальною авдиторією у понад 30 тисяч користувачів.

В СБУ зазначають, що метою створення каналу було формування інформаторської мережі у різних регіонах України. Відповідну вказівку він отримав від російських спецслужб.

«Зловмисник підшукував інформаторів з-поміж підписників свого каналу. Він збирав інформацію про місця базування Сил оборони, а також локації критичної та соціальної інфраструктури нашої держави», — кажуть спецслужбовці.

За матеріалами слідства, один з підписників Telegram-каналу передав Лебедєву координати житлової багатоповерхівки в Миколаєві, по якій російсько-окупаційні війська вдарили ракетами С-300 восени 2022 року. Тоді внаслідок обстрілу загинули 7 людей, серед яких неповнолітня дитина.

Крім цього, «Лохматий» залучив до співпраці мешканця Закарпаття, який надав блогеру дані про дислокації військових частин ЗСУ на території регіону. Лебедєв також брав участь у підготовці замовних сюжетів з тимчасово окупованих районів України для російського телебачення.

«У своїх матеріалах він дискредитував вище військово-політичне керівництво нашої держави та підтримував агресивну політику Москви», — йдеться в повідомленні.

Сергія Лебедєва підозрюють за двома статтями Кримінального кодексу: ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану), ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни).

Йому загрожує довічне ув’язнення. Наразі фігурант перебуває на тимчасово окупованій території України. Проте СБУ наголошує, що тривають комплексні заходи для його затримання.