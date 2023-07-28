Кримінал

СБУ повідомила про підозру ексочільнику Оленівської колонії

28 Липня 2023 10:51
читать на русском →
сбу, оленівка

Служба безпеки зібрала доказову базу на колишнього керівника окупаційної “Волноваської виправної колонії” (більш відома як Оленівська колонія). Зловмисник причетний до масових знущань над українськими військовополоненими у застінках російської тюрми.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Встановлено, що з початку повномасштабного вторгнення РФ і до кінця липня 2022 року він організував катування більше 100 полонених бійців ЗСУ.

Для тортур над потерпілими їх відводили до спеціально створеного на території колонії “дисциплінарного ізолятора”.

У його застінках до людей застосовували різні види фізичного насильства і вчиняли психологічний тиск, які супроводжували постійними погрозами “повільного” вбивства.

За даними слідства, колишнім очільником окупаційної колонії виявився місцевий житель, що до 2014 року був начальником сектору з розшуку в Горлівському райвідділі розформованої міліції Донецької області.

Під час захоплення частини регіону він залишився на території міста і згодом пішов на співпрацю з місцевою окупаційною адміністрацією.

На початку 2022 року зловмисник став керівником створеної агресором Оленівської колонії і пробув на цій “посаді” до кінця липня.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили про підозру за ч.2 ст.28, ч.1 ст.438 Кримінального кодексу України (жорстоке поводження з військовополоненими, вчинене за попередньою змовою групою осіб).


Відео дня

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал

ТОП-новини
28 Липня 2023 12:42

Збройні сили України на півдні впритул підійшли до “зубів дракона” РФ, – CNN

28 Липня 2023 12:05

В одеському Будинку профспілок вибухнула граната
28 Липня 2023 11:40

У Повітряних силах скептично оцінюють можливість відновлення польотів цивільної авіації
28 Липня 2023 11:28

Перемога України має бути такою, щоб спроби ворога повернутися не йшли далі хворих фантазій, – Зеленський
28 Липня 2023 10:39

В РФ зареєстрували громадську організацію “Другая Украина”, її очолив Медведчук

Останні новини
усі новини

Думки

Александр КИРШ

Хлев или Цивилизация: какая может быть многовекторность?

Віталій ПОРТНИКОВ

Кто там едет в Крым?

Александр КИРШ

ФСБ опосредованно направила Украине территориальные предложения от будущей российской власти

Александр КИРШ

Foreign Affairs предложили Байдену организовать замену российского руководства

Микола КНЯЖИЦЬКИЙ

Кіно про Паровоза – символ загрозливої деградації

Сергій ТРОНЬ

Нові криптопроєкти у світі – варіантів для вкладень дедалі більше

усі думки