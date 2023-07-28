СБУ повідомила про підозру ексочільнику Оленівської колонії

Служба безпеки зібрала доказову базу на колишнього керівника окупаційної “Волноваської виправної колонії” (більш відома як Оленівська колонія). Зловмисник причетний до масових знущань над українськими військовополоненими у застінках російської тюрми.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Встановлено, що з початку повномасштабного вторгнення РФ і до кінця липня 2022 року він організував катування більше 100 полонених бійців ЗСУ.

Для тортур над потерпілими їх відводили до спеціально створеного на території колонії “дисциплінарного ізолятора”.

У його застінках до людей застосовували різні види фізичного насильства і вчиняли психологічний тиск, які супроводжували постійними погрозами “повільного” вбивства.

За даними слідства, колишнім очільником окупаційної колонії виявився місцевий житель, що до 2014 року був начальником сектору з розшуку в Горлівському райвідділі розформованої міліції Донецької області.

Під час захоплення частини регіону він залишився на території міста і згодом пішов на співпрацю з місцевою окупаційною адміністрацією.

На початку 2022 року зловмисник став керівником створеної агресором Оленівської колонії і пробув на цій “посаді” до кінця липня.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили про підозру за ч.2 ст.28, ч.1 ст.438 Кримінального кодексу України (жорстоке поводження з військовополоненими, вчинене за попередньою змовою групою осіб).