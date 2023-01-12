Кримінал

СБУ повідомила про підозру брату Кадирова

12 Січня 2023 12:48
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кадиров, сбу

Служба безпеки України повідомила про підозру двоюрідному братові глави Чеченської Республіки, депутату Держдуми РФ Адаму Делімханову.

Правоохоронці зібрали докази провини Делімханова, який брав участь у захопленні Маріуполя.

Як розповіли в СБУ, чиновник входить до найближчого оточення голови Чечні Рамзана Кадирова. Саме за його вказівкою на початку повномасштабного вторгнення Делімханов прибув до тимчасово окупованої частини Донецької області. Там він очолив угруповання окупаційних військ.

З лютого до травня під його командуванням кадирівці воювали проти підрозділів Сил оборони на східному фронті. Угруповання брало активну участь у штурмі “Азовсталі”.

Крім того, російський депутат розповсюджував через Telegram пропагандистське відео Кадирова, де він виправдовує збройну агресію Росії проти України.

Делімханову повідомлено підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:

  • ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 110 (пособництво щодо зміни кордонів території та державного кордону України);
  • ч. 3 ст. 436-2 (виправдання, визнання правомірної збройної агресії Російської Федерації проти України).

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