СБУ оголосила у розшук низку посадовців РФ

СБУ оголосила про розшук низки посадовців Російської Федерації. Їх звинувачують у посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України.
“Служба безпеки України підтверджує, що заступника голови ради безпеки рф і колишнього президента країни-агресора Дмитра Медведєва оголошено в розшук. Це сталося ще у березні 2022 року, на початку повномасштабної агресії Росії”, – пише СБУ.
Медведєв та більшість членів Ради безпеки Росії підозрюються у кримінальному провадженні за ст. 110 Кримінального кодексу – посягання на територіальну цілісність і недоторканність України.
Також до списку оголошених у розшук потрапили:
- Олександр Бортніков, директор Федеральної служби безпеки Росії;
- В’ячеслав Володін, голова Держдуми;
- Віктор Золотов, директор Національної гвардії РФ – головнокомандувач військами національної гвардії;
- Володимир Колокольцев , голова МВС Росії;
- Валентина Матвієнко, голова Ради федеральних зборів Росії;
- Сергій Наришкін, директор Служби зовнішньої розвідки Росії;
- Сергій Шойгу, міністр оборони Росії;
- Ігор Щоголев, державний радник Російської Федерації 1-го класу;
- Микола Патрушев, секретар Ради безпеки Російської Федерації;
- та інші.
“Слідчі СБУ спільно з прокурорами Офісу генерального прокурора продовжують роботу із документування дій кожного рашиста, які винні у злочинах проти України, аби притягнути їх до відповідальності”, – додає СБУ.