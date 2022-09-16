Кримінал

Росіяни збільшили кількість крилатих ракет у Чорному морі

16 Вересня 2022 17:38
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Російський агресор тримає у Чорному морі напоготові 36 крилатих ракет “Калібр”.

Про це повідомляє оперативне командування “Південь”.

“Загроза авіаційних та ракетних ударів залишається актуальною. Ворог випробовує на міцність не тільки нашу силу, а й дух. Не втрачайте пильності і витримки, впевнено і чітко вживайте заходів безпеки за сигналами тривог, будьте свідомими і мудрими, не розповсюджуйте навіть позитивну інформацію, зокрема про наші перемоги, якщо вона не проголошена військовими. В умовах гібридної війни навіть така інформація може стати зброєю, спрямованою проти своїх. Довіряйте тільки достовірним джерелам інформації”, – звернулось ОК до українців.

Корабельне угруповання росіян у Чорному морі складається з 14 кораблів та катерів, які маневрують в ракетобезпечному районі вздовж південного узбережжя Кримського півострова.

Одразу 4 надводних і 1 підводний ракетоносії тримають напоготові 36 крилатих ракет “Калібр”. У вечірньому звіті “Південь” повідомляв, що у росіян 28 одиниць.

Також у чергування залучено 4 великі десантні кораблі.


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