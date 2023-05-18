Кримінал

Росіяни завдали удару по житловим кварталам на Херсонщині: 3 загиблих, серед них 1 дитина

18 Травня 2023 07:54
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війна

За минулу добу, 17 травня, російські військові 90 разів обстріляли Херсонщину. Пошкоджено приватні будинки, будівля школи та лікарня. Унаслідок обстрілу загинуло 3 людини, ще 8 поранені.

Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

За минулу добу російські окупаційні війська здійснили 90 обстрілів та випустили 529 снарядів з важкої артилерії, “Градів”, танків, БПЛА та авіації.

Ворог обстріляв Херсон 3 рази, випустивши 8 снарядів.

“Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області; у будівлі школи та магазину Херсонської міської громади, лінію електропередач Білозерської селищної громади та в лікарню Бериславського району”, – повідомив Прокудін.

Унаслідок ворожого обстрілу загинуло 3 людей, серед них одна дитина. Ще 8 людей отримали поранення, серед них дитина.

Також Прокудін зауважив, що з деокупованої території області евакуйовано 147 осіб.


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