Росіяни завдали удару по житловим кварталам на Херсонщині: 3 загиблих, серед них 1 дитина

За минулу добу, 17 травня, російські військові 90 разів обстріляли Херсонщину. Пошкоджено приватні будинки, будівля школи та лікарня. Унаслідок обстрілу загинуло 3 людини, ще 8 поранені.

Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

За минулу добу російські окупаційні війська здійснили 90 обстрілів та випустили 529 снарядів з важкої артилерії, “Градів”, танків, БПЛА та авіації.

Ворог обстріляв Херсон 3 рази, випустивши 8 снарядів.

“Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області; у будівлі школи та магазину Херсонської міської громади, лінію електропередач Білозерської селищної громади та в лікарню Бериславського району”, – повідомив Прокудін.

Унаслідок ворожого обстрілу загинуло 3 людей, серед них одна дитина. Ще 8 людей отримали поранення, серед них дитина.

Також Прокудін зауважив, що з деокупованої території області евакуйовано 147 осіб.