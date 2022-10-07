Кримінал

Росіяни за добу втратили 17 танків, 31 артсистему і 350 окупантів

7 Жовтня 2022 10:45
35
війна

Російські окупаційні війська від початку війни втратили понад 61,6 тисяч військових, лише за останню добу – 350.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 07.10 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 61 680 (+350) осіб ліквідовано,
  • танків ‒ 2466 (+17) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 5093 (+29) од,
  • артилерійських систем – 1455 (+31) од,
  • РСЗВ – 344 (+0) од,
  • засоби ППО ‒ 177 (+0) од,
  • літаків – 266 (+0) од,
  • гелікоптерів – 233 (+1) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1067 (+20),
  • крилаті ракети ‒ 246 (+0),
  • кораблі /катери ‒ 15 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 3862 (+8) од,
  • спеціальна техніка ‒ 135 (+1).

Найбільших втрат противник зазнав на Краматорському та Криворізькому напрямках.


Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал

Думки

Александр КИРШ

Смелого путин боится 
Юрій ЛУЦЕНКО

Найкращий подарунок до свята Покрови
Евгений КОМАРОВСКИЙ

Промывание мозгов. Итоги: вымыли все
Арсен АВАКОВ

Война должна закончиться только одним: безоговорочной победой Украины!
усі думки
ТОП-новини
7 Жовтня 2022 12:22
12

Рада призначила нового голову Нацбанку
7 Жовтня 2022 12:16
35

Українські правозахисники стали лауреатами Нобелівської премії миру
7 Жовтня 2022 11:18
14

В Україні заборонили вмикати музику у громадському транспорті
7 Жовтня 2022 10:45
35

Росіяни за добу втратили 17 танків, 31 артсистему і 350 окупантів
7 Жовтня 2022 10:22
43

Українські воїни “приземлили” ворожий Ка-52 “Алігатор”
Останні новини
усі новини