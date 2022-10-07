Росіяни за добу втратили 17 танків, 31 артсистему і 350 окупантів

Російські окупаційні війська від початку війни втратили понад 61,6 тисяч військових, лише за останню добу – 350.
Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 07.10 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 61 680 (+350) осіб ліквідовано,
- танків ‒ 2466 (+17) од,
- бойових броньованих машин ‒ 5093 (+29) од,
- артилерійських систем – 1455 (+31) од,
- РСЗВ – 344 (+0) од,
- засоби ППО ‒ 177 (+0) од,
- літаків – 266 (+0) од,
- гелікоптерів – 233 (+1) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1067 (+20),
- крилаті ракети ‒ 246 (+0),
- кораблі /катери ‒ 15 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 3862 (+8) од,
- спеціальна техніка ‒ 135 (+1).
Найбільших втрат противник зазнав на Краматорському та Криворізькому напрямках.
Поділитися: