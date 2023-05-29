Росіяни за добу обстріляли чотири райони Харківщини, двоє поранених

Російські війська минулої доби, 28 травня, обстріляли населені пункти Харківського, Куп’янського, Чугуївського та Ізюмського районів Харківської області.

Про це повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

«Протягом минулої доби ворог продовжував тероризувати мирне населення Харківщини. Під вогнем перебували населені пункти Харківського, Куп’янського, Чугуївського та Ізюмського районів», – заявив він.

За словами Синєгубова, минулої ночі близько 00:30 у селі Богуславка Ізюмського району внаслідок артилерійського обстрілу був пошкоджений житловий будинок. Поранення зазнав 49-річний чоловік.

У селі Петропавлівка Куп’янського району обстрілом пошкоджено приватне домоволодіння. Горіли дві господарчі споруди.

Крім того, внаслідок артилерійського обстрілу села Кучерівка Куп’янського району дістала поранення жінка віком 73 років.

Також голова ОВА повідомив, що у Куп’янську обстрілами пошкоджено житловий будинок та автомобіль.

«Захисники Харківщини продовжують давати відсіч окупантам на лінії зіткнення. Минулої доби ворог знову спробував вести наступальні дії в районі с. Масютівка, але зазнав невдачі», – заявив Синєгубов.