Росіяни влучили біля промислового об’єкта на Житомирщині

У Житомирській області в ніч проти 1 травня було влучання біля промислового об’єкта.

Про це повідомив речник Житомирської ОВА Максим Стрілецький.

«Так, дійсно було влучання. Що саме влучило — з’ясовують експерти. Влучили поряд із промисловим об’єктом», — сказав він.

Нагадаємо, російські війська в ніч проти 1 травня запустили 18 ракет по Україні. Повітряні сили ЗСУ збили 15 із них. Однак Київська міська військова адміністрація повідомляла, що росіяни атакували не лише ракетами, але й дронами.