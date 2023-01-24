Кримінал

Росіяни вбили трьох цивільних на Донеччині

24 Січня 2023 09:19
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війна

Три людини загинули та ще три дістали поранення у результаті російських обстрілів Донецької області 23 січня.

Про це повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

“За 23 січня росіяни вбили 3 жителів Донеччини: у Новопокровському, Парасковіївці та Часовому Яру. Ще 3 людини в області зазнали поранень”, – повідомив Кириленко.

Станом на ранок 24 січня на Донеччині від рук окупантів загинули щонайменше 1 319 мирних мешканців та щонайменше 2 879 дістали поранення.

Кириленко підкреслює, що ці цифри не остаточні, бо наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.


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