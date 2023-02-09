Кримінал

Росіяни створюють на окупованих територіях “кадетські корпуси”, – Маляр

9 Лютого 2023 13:42
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окупація

Російські окупанти створюють на захоплених територіях України так звані “кадетські корпуси”. Росіяни змушують батьків віддавати до таких “корпусів” дітей.

Про це повідомляє заступниця міністра оборони Ганна Маляр в Telegram.

Вона зазначила, що великі втрати на фронті змушують Росію проводити довготривалу та екстрену мобілізацію. Так, на окупованих територіях почали створювати “кадетські корпуси”.

Один з таких цього року відкрився в місті Старобільськ Луганської області, подібні хочуть відкрити у Скадовському, Каланчакському, Новотроїцькому та Генічеському районах Херсонської області.

Також окупанти продовжують вербувати в’язнів у тюрмах на окупованих територіях. Їх забирають у приватні військові компанії.

“Приймаються злочинці незалежно від їх кримінальних статей, віку, стану здоров’я і статі”, – зазначає Маляр.


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