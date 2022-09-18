Кримінал

Росіяни обстріляли психлікарню під час евакуації пацієнтів, загинули 4 медики У селі Стрілече Харківського району медики під обстрілами намагалися евакуювати пацієнтів психіатричної лікарні, четверо працівників загинули. Про це повідомив глава Харківської ОВА Олег Синєгубов. “У селі Стрілече медики намагалися здійснити евакуацію пацієнтів психіатричної лікарні. Медичні працівники навіть під обстрілами, ризикуючи життями, намагалися врятувати хворих. Вдалося евакуювати 30 пацієнтів, всього ж у закладі – більше 600. Під час евакуації – росіяни розпочали масований обстріл”, – повідомив Синєгубов. Відомо про загиблих 4 медичних працівників, ще 2 пацієнти поранені. Поділитися:



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