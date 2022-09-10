Росіяни обстріляли Холодногірський район Харкова

Близько 18:30 10 вересня російсько-окупаційні війська вкотре відкрили вогонь по Харкову. Унаслідок російських обстрілів постраждали щонайменше дві людини, та ще одна людина загинула.

Про це повідомили очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов та мер Харкова Ігор Терехов.

За даними місцевої влади, окупанти обстріляли Харків з реактивної системи залпового вогню. Зокрема, вогонь відкрили по Холодногірському району міста.

За останніми даними, одна людина загинула та ще двоє отримали поранення. На місці працюють екстрені служби.

Терехов повідомив, що у місті спершу зафіксували два прильоти. За попередньою інформацією, один — у житловий будинок, другий — в адміністративно-виробниче приміщення. Унаслідок обстрілів постраждали кілька приватних будинків, в одному з них зайнялась пожежа.

Близько 19:30 Терехов повідомив, що обстріл Холодногірського району продовжується. Зафіксували ще один прильот у приватний будинок, там зайнялася пожежа. Інформації про нових постраждалих поки немає.