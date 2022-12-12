Росіяни обстріляли дві громади на Дніпропетровщині

Російські війська із реактивних систем залпового вогню «Град» та «Ураган, а також важкої артилерії обстріляли Нікопольський район Дніпропетровської області.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

«Усю ніч напружено було на Нікопольщині… росіяни тероризували «Градами», «Ураганами» та важкою артилерією дві громади – Нікопольську та Марганецьку. Скерували туди щонайменше 30 снарядів», – зазначив він.

За словами Резніченка, минулося без загиблих та поранених.

Представники ДСНС продовжують обстежувати уражені території – з’ясовують деталі обстрілів.

«У інших районах вночі сирена попереджала про небезпеку, та обійшлося без надзвичайних ситуацій. І на цю хвилину спокійно», – додав він.