Кримінал

Росіяни обстріляли дві громади на Дніпропетровщині

12 Грудня 2022 07:47
17
війна

Російські війська із реактивних систем залпового вогню «Град» та «Ураган, а також важкої артилерії обстріляли Нікопольський район Дніпропетровської області.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

«Усю ніч напружено було на Нікопольщині… росіяни тероризували «Градами», «Ураганами» та важкою артилерією дві громади – Нікопольську та Марганецьку. Скерували туди щонайменше 30 снарядів», – зазначив він.

За словами Резніченка, минулося без загиблих та поранених.

Представники ДСНС продовжують обстежувати уражені території – з’ясовують деталі обстрілів.

«У інших районах вночі сирена попереджала про небезпеку, та обійшлося без надзвичайних ситуацій. І на цю хвилину спокійно», – додав він.


Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
12 Грудня 2022 10:06
31

ЗСУ за добу ліквідували 620 окупантів та знищили 24 танки
12 Грудня 2022 10:47
18

Обмеження імпорту нафти вдарили по російській економіці, – Bloomberg
12 Грудня 2022 09:15
121

Британська розвідка пояснила, що стоїть за новими заявами Кремля про цілі війни проти України
12 Грудня 2022 07:29
16

ЗСУ відбили атаки ворога в районах 10 населених пунктів на Луганщині й Донеччині, – Генштаб
12 Грудня 2022 07:08
25

Вторгнення білоруської армії в Україну малоймовірне, – ISW
Останні новини
усі новини

Думки

Юрій ЛУЦЕНКО

Побратими
Александр КИРШ

Директор мордора — путин, а директор ЕС — Орбан
Віталій ПОРТНИКОВ

Міна уповільненої дії, закладена під Росією
Юрій ЛУЦЕНКО

Тварин війни
Александр КИРШ

Американские 600 это украинская 1000, а хитрая тварь это тоже тварь
Александр КИРШ

Наша европейская Сестра
усі думки