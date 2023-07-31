Росіяни атакували Кривий Ріг ракетами “Іскандер”, – Зеленський

Росіяни сьогодні, 31 липня, атакували Кривий Ріг за допомогою балістичних ракет “Іскандер”. Запуск проводили з тимчасово окупованого Джанкоя.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський у вечірньому звернені.

Глава держави розповів, що всього по Кривому Рогу окупанти випустили дві ракети “Іскандер”.

“За попередніми даними наших військових, ці дві ракети по Кривому Рогу були випущені з території тимчасово окупованого Криму з району міста Джанкоя”, – підкреслив Зеленський.

Сьогодні російські окупанти атакували Кривий Ріг. Одна з ракет влучила у житлову багатоповерхівку, внаслідок чого було зруйновано п’ять поверхів.

Пошуково-рятувальна операція у Кривому Розі завершена. Внаслідок російського обстрілу 6 людей загинуло та 75 поранено. Врятовано 3-х осіб, з яких 10-річна дитина.