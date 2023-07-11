Кримінал

Росіяни атакували дронами зерновий термінал у порту Одеської області

11 Липня 2023 09:04
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війна

Уночі окупанти атакували дронами типу “Shahed-136” зерновий термінал у порту Одеської області, повідомив речник оперативного командування “Південь” Владислав Назаров у вівторок уранці.

“Вночі російські окупаційні війська здійснили потужну дронову атаку по півдню України. З акваторії Чорного моря ворог направив кілька хвиль ударних безпілотників типу “Shahed-136″2, – написав він у телеграм-каналі.

За його словами, план атаки зернового терміналу одного з портів Одеської області не дали реалізувати сили протиповітряної оборони.

“22 дрони-вбивці знищені силами протиповітряної оборони півдня, 2 влучили в адмінбудівлю припортового об’єкта”, – інформував Назаров.

За його даними, через падіння уламків збитих дронів сталося загоряння двох припортових терміналів, зокрема зернового.

Пожежі оперативно ліквідовано, критичних руйнувань і постраждалих не зафіксовано.


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Росіяни атакували дронами зерновий термінал у порту Одеської області
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