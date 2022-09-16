Кримінал

Росія зосередила довкола України близько 800 літальних апаратів

16 Вересня 2022 20:07
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Ці сили розміщені на 40 військових аеродромах в Білорусі, Росії та на території Криму.

Про це повідомив речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

“Противник зосередив навколо України близько 800 літальних апаратів, які розміщені на 40 військових аеродромах. Використовуються аеродроми Білорусі, Росії та тимчасово окупованого Криму, – сказав Ігнат.

Він наголосив, що винищувачі постійно патрулюють повітряний простір Білорусі, Росії, тимчасово окуповані території, а також акваторію Чорного та Азовського морів.

“Противник використовує літаки дальньої та стратегічної авіації, з яких здійснюються удари крилатими ракетами різних типів. Постійно в небі перебувають літаки дальнього радіолокаційного виявлення А-50 і літаки-ретранслятори Іл-22”, – додав речник Повітряних сил, уточнивши, що російська авіація здійснює майже 200 вильотів на добу, а з початку вторгнення в Україну, було здійснено 38 тисяч вильотів.


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