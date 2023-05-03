Росія запустила по Україні 26 дронів “Шахед”. Сили оборони знищили 21 з них

Російські війська у ніч проти 3 травня запустила по Україні 26 іранських дронів Shahed-136/131. Сили оборони знищили 21 з них.

Про це повідомляє командування Повітряних сил.

Запускали дрони з північного напрямку — з Брянської області РФ, а також із південного — зі східного узбережжя Азовського моря.

Для збиття ударних безпілотників використали зенітне ракетне озброєння, авіацію та мобільні вогневі групи в зонах відповідальності повітряних командувань «Центр», «Схід» і «Південь».

У Київській міській військовій адміністрації заявили, що вночі виявили та знищили всі дрони навколо Києва. Їхню кількість не назвали.

Під удар потрапила і Дніпропетровщина. Там збили 7 іранських дронів, але один дістався цілі, повідомив очільник ОВА Сергій Лисак. У Днiпрi пошкоджена адмiнбудiвля. Виникла пожежа. Вогонь вже загасили.