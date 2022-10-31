Кримінал

Росія використовує повітряний простір Молдови для обстрілів України

31 Жовтня 2022 14:18
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війна

Російські окупанти неодноразово використовували повітряний простір Молдови для атак по території України.

Про це повідомив речник Повітряних Сил ЗСУ Юрій Ігнат.

“І з південного, і з північного напрямку атакують Україну. При чому використовують територію Молдови, повітряний простір її, для терористичних атак по Україні. Це ще один злочин, який треба документувати та показувати західній спільноті, тому що не вперше вони через Молдову б’ють ракетами по Україні. По заходу, по південному заходу”, – зазначив він.

Також, за словами Ігната, неодноразово були зафіксовані польоти ворожих безпілотників за 5-10 кілометрів від румунського кордону.

“Тобто безпілотник оперативно-тактичного рівня провокує таким чином країни НАТО”, – додав речник Повітряних Сил.


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