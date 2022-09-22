Кримінал

Росія влаштувала теракт “під чужим прапором” в центрі Мелітополя, – Федоров

22 Вересня 2022 12:09
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Мер Мелітополя Іван Федоров повідомив, що 22 вересня росіяни влаштували теракт на ринку в центрі міста, щоб напередодні псевдореферендуму звинуватити в цьому українську владу.

“На Центральному ринку Мелітополя, де завжди велике скупчення людей, росіяни вчинили вибух та ліквідували трьох військових. Інформацію щодо мирних громадян уточнюємо”, – повідомив мер.

За його словами, таким чином окупанти намагаються “зачистити своїх” перед проведенням “референдуму”. Федоров додав, що Україна неодмінно деокупує свої території.


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