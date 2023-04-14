Росія посилює контроль за жителями тимчасово окупованих територій, – ЦНС

Окупаційні адміністрації відстежуватимуть, як працівники відвідують підприємства, що працюють на тимчасово окупованих територіях.

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

“Для збільшення контролю за населенням ТОТ, окупаційні адміністрації планують змусити всі зареєстровані юридичні особи звітувати за відвідуваність працівниками робочих місць. Такі дані роботодавці мають надавати кожного місяця за кожен день, зокрема також вони мають повідомляти наявність російського паспорта у працівників й кількість “прогулів” без поважних причин”, – йдеться у матеріалі.