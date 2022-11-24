Кримінал

Росія готує наступний масований ракетний удар по Україні, – розвідка

24 Листопада 2022 13:24
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ракетний удар

Росія готує наступний масований ракетний удар по Україні приблизно за тиждень – саме стільки займає підготовка удару росіян.

Про це в етері телемарафону повідомив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов.

За його словами, росіяни намагаються методично реалізовувати терористичний план, аби занурити Україну у темряву та примусити до переговорів на умовах Кремля. Але він зазначив, що противнику не вдасться досягти цих цілей.

Речник ГУР Міноборони пояснив, що періодичність обстрілів може становити приблизно тиждень, який потрібен для підготовки наступного масованого удару. Україна готується до більш ефективної протиповітряної оборони, але Росія, скоріш за все, продовжить удари.

“Ворог озброєний, а тому ракетний терор може тривати”, – зауважив він.

Юсов додав, що в РФ закінчуються запаси високоточної зброї, але достатньо інших боєприпасів, особливо ракет С-300. Головну загрозу вони становлять для прифронтових міст – Запоріжжя, Харкова, Миколаєва, Херсона, куди ракети цього типу “добивають”, сказав він.


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