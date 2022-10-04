Кримінал

Російський суд покарав “місіс Крим” та її подругу за пісню “Червона калина”

4 Жовтня 2022 10:27
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окупація, крим

У тимчасово окупованому Криму «суд» оштрафував «місіс Крим-2022» Ольгу Валєєву за виконання пісні «Ой у лузі червона калина», а її подругу за це заарештували.

Про це повідомило видання «Крим.Реалії».

«Російський суд оштрафував на 40 тисяч рублів «місіс Крим-2022″ Ольгу Валєєву та заарештував її подругу на 10 діб за виконання української пісні «Червона калина», – йдеться в дописі.

Жінок визнали винними у «дискредитації» російської армії та «демонстрації нацистської символіки».

Ользі Валєєвій призначили штраф, оскільки вона має неповнолітніх дітей.

Російські силовики у Криму також виклали відео із вибаченнями жінок.

Раніше Валєєва та її подруга виклали в Instagram відео, на якому виконували пісню «Червона калина». Російська поліція почала перевірку через цю публікацію. Валєєва пост видалила та заявила, що «не знала про сенс пісні».


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