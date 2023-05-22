Російський криміналітет їде на окуповані території України – ЦНС

Представники російського криміналітету, які перебувають у розшуку в Росії, переїжджають на тимчасово окуповані території України. Про це повідомляє Центр національного спротиву.

Як зазначається, російські кримінальникі їдуть на тимчасово окуповані території України, щоб сховатися від федерального розшуку, тому що місцеві ставленики загарбників не здатні забезпечити там охорону порядку.

“Окупаційна поліція не може виконувати правоохоронні функції. А за невелику “винагороду” місцеві поліцейські заплющують очі на створення нових кримінальних осередків у тимчасово окупованих містах”, – йдеться у повідомленні.