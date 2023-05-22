Кримінал

Російський криміналітет їде на окуповані території України – ЦНС

22 Травня 2023 17:05
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окупація

Представники російського криміналітету, які перебувають у розшуку в Росії, переїжджають на тимчасово окуповані території України. Про це повідомляє Центр національного спротиву.

Як зазначається, російські кримінальникі їдуть на тимчасово окуповані території України, щоб сховатися від федерального розшуку, тому що місцеві ставленики загарбників не здатні забезпечити там охорону порядку.

“Окупаційна поліція не може виконувати правоохоронні функції. А за невелику “винагороду” місцеві поліцейські заплющують очі на створення нових кримінальних осередків у тимчасово окупованих містах”, – йдеться у повідомленні.


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