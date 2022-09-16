Кримінал

Російський агент намагався влаштуватися до полку “Азов”

16 Вересня 2022 15:14
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Російського агента, який намагався влаштуватися до бойового спецпідрозділу, викрили у Києві.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

“Затриманим виявися мешканець Донеччини, який у 2015 році приєднався до угруповань “ДНР”. Там він входив до складу підконтрольних РФ так званих “1-го та 2-го армійських корпусів”. Зокрема проходив службу в загоні спеціального призначення “республіканської гвардії “ДНР. До 2018 року він брав активну участь у бойових діях проти українських військ на сході нашої держави”, – йдеться в повідомленні.

За даними слідства, через деякий час чоловік виїхав на території РФ. Там він був завербований російськими спецслужбами для проведення розвідувально-підривної діяльності.

Чоловік повернувся до України ще до 24 лютого 2022 року. Спробував пройти відбір до “Азову”. Там його і затримали співробітники СБУ.


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