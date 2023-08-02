Кримінал

Російські окупанти облаштували щонайменше 35 катівень у Херсонській області — міжнародний звіт

2 Серпня 2023 21:54
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окупація

Російські окупанти облаштували щонайменше 35 катівень для українців на тимчасово захоплених територіях у Херсонській області.

Про це повідомляє CNN із посиланням на звіт Mobile Justice Team (мобільної групи з питань правосуддя), що входить до складу Консультативної групи з розслідування звірств, створеної міжнародною юридичною фірмою та правозахисним фондом Global Rights Compliance для підтримки роботи Офісу генерального прокурора.

У звіті зазначено, що 43% українців, яких російські окупанти утримували в більш ніж 35 катівнях у Херсонській області, зазнавали тортур. Вони назвали сексуальне насильство поширеною тактикою, яку окупанти застосовували як до чоловіків, так і жінок. За даними звіту, окупанти найчастіше катували військовослужбовців і членів їхніх сімей.

Агентство Reuters із посиланням на звіт повідомляє, що росіяни також захоплювали в полон і катували співробітників правоохоронних органів, волонтерів, активістів, громадських діячів, медичних працівників і вчителів.

Також, згідно зі звітом, щонайменше 36 людей із пулу 320 випадків незаконного затримання в Херсонській області згадали, що окупанти під час допитів часто пропускали струм через геніталії полонених. Інші розповіли, що росіяни погрожували полоненим скалічити статеві органи. Окупанти також часто використовували удушення, тортури водою, жорстокі побиття та погрози зґвалтування.

«Що довше тривала окупація, то більшими і тяжчими ставали злочини», — сказала юристка Ганна Микитенко.


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