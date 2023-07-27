Кримінал

Родичі екс-воєнкома Борисова намагались вивезти з України його Porsche

27 Липня 2023 16:29
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армія, корупція

Суд наклав арешт на майно, гроші та банківські рахунки ексначальника Одеського обласного ТЦК та СП Євгена Борисова та членів його сім’ї.

Про це повідомляє пресслужба ДБР.

Серед арештованого майна:

  • Земельні ділянки загальною площею понад 2 га в Одеській області
  • Два будинки в Одесі загальною площею понад 420 кв м
  • Домоволодіння в Одесі площею 78,5 га
  • Дві квартири та 1/3 квартири в Одесі
  • Автомобіль Toyota Land Cruiser, 2023 року випуску
  • Автомобіль Mercedes-Benz G 63 AMG, 2022 року випуску
  • Автомобіль Mercedes-Benz EQV, 2022 року випуску
  • Автомобіль Mercedes-Benz GLE 400, 2021 року
  • Автомобіль Porsche Macan GTS, 2016 року випуску
  • Автомобіль Audi A6, 1999 року випуску та інше.

Водночас, намагаючись упередити подальші правові дії слідства, родичі Борисова намагалися вивезти частину майна за кордон, наголошують у ДБР.

Так, при спробі перетину кордону у пункті пропуску “Паланка – Маяки – Удобне” був зупинений автомобіль Porsche Macan GTS 2016 року випуску.

Як встановили працівники Бюро, авто зареєстровано на невістку Борисова і проходить речовим доказом по справі щодо ексвоєнкома.

Наразі у слідства є підстави вважати, що автомобіль був придбаний протиправним шляхом. Автомобіль правоохоронці вилучили.


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