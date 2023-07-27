Родичі екс-воєнкома Борисова намагались вивезти з України його Porsche

Суд наклав арешт на майно, гроші та банківські рахунки ексначальника Одеського обласного ТЦК та СП Євгена Борисова та членів його сім’ї.
Про це повідомляє пресслужба ДБР.
Серед арештованого майна:
- Земельні ділянки загальною площею понад 2 га в Одеській області
- Два будинки в Одесі загальною площею понад 420 кв м
- Домоволодіння в Одесі площею 78,5 га
- Дві квартири та 1/3 квартири в Одесі
- Автомобіль Toyota Land Cruiser, 2023 року випуску
- Автомобіль Mercedes-Benz G 63 AMG, 2022 року випуску
- Автомобіль Mercedes-Benz EQV, 2022 року випуску
- Автомобіль Mercedes-Benz GLE 400, 2021 року
- Автомобіль Porsche Macan GTS, 2016 року випуску
- Автомобіль Audi A6, 1999 року випуску та інше.
Водночас, намагаючись упередити подальші правові дії слідства, родичі Борисова намагалися вивезти частину майна за кордон, наголошують у ДБР.
Так, при спробі перетину кордону у пункті пропуску “Паланка – Маяки – Удобне” був зупинений автомобіль Porsche Macan GTS 2016 року випуску.
Як встановили працівники Бюро, авто зареєстровано на невістку Борисова і проходить речовим доказом по справі щодо ексвоєнкома.
Наразі у слідства є підстави вважати, що автомобіль був придбаний протиправним шляхом. Автомобіль правоохоронці вилучили.