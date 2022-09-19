Кримінал

РФ втрачає в Україні бойові літаки, а, відповідно, й перевагу в повітрі, — британська розвідка

19 Вересня 2022 10:56
43

Росія протягом останніх 10 днів, ймовірно, втратила щонайменше чотири бойові літаки в Україні. Від початку повномасштабного вторгнення кількість їх скоротилася приблизно на 55.

Про це повідомляє Міністерство оборони Великої Британії з посиланням на дані їхньої розвідки.

«Існує реалістична ймовірність того, що це зростання втрат частково є наслідком того, що російські ВПС ідуть на більший ризик, намагаючись забезпечити безпосередню підтримку з повітря російським наземним військам, які перебувають під тиском українських наступів», — пише розвідка.

Там уточнюють, що обізнаність російських пілотів часто погана. Існує реальна ймовірність того, що деякі літаки заблукали над територією України та потрапили в більш щільні зони протиповітряної оборони, оскільки лінія фронту швидко змінюється.

«Відсутність у росії переваги в повітрі залишається одним із найбільш важливих факторів, на яких ґрунтується ненадійність її оперативної схеми в Україні», — додали у відомстві.


Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал

Думки

Евгений КОМАРОВСКИЙ

Коронавирус. Новости про меньшее зло
Александр КИРШ

Письмо в мордор
Віталій ПОРТНИКОВ

Швеція голосує за ультраправих
Юрій БУТУСОВ

Путін відновив сталінські штрафбати
усі думки
ТОП-новини
19 Вересня 2022 09:19
135

Рашисти обстріляли Південноукраїнську АЕС, ракета впала за 300 метрів від ядерних реакторів, – “Енергоатом”
19 Вересня 2022 10:26
71

McDonald’s починає поетапне відкриття ресторанів в Україні
19 Вересня 2022 08:49
104

На Харківщині 6 людей підірвались на мінах
19 Вересня 2022 07:37
194

На Харківщині ЗСУ захопили сучасний російський танк Т-90М “Прорив”
19 Вересня 2022 07:30
206

Контрнаступ на Херсонщині прогресує, – ISW
Останні новини
усі новини