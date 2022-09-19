РФ втрачає в Україні бойові літаки, а, відповідно, й перевагу в повітрі, — британська розвідка

Росія протягом останніх 10 днів, ймовірно, втратила щонайменше чотири бойові літаки в Україні. Від початку повномасштабного вторгнення кількість їх скоротилася приблизно на 55.

Про це повідомляє Міністерство оборони Великої Британії з посиланням на дані їхньої розвідки.

«Існує реалістична ймовірність того, що це зростання втрат частково є наслідком того, що російські ВПС ідуть на більший ризик, намагаючись забезпечити безпосередню підтримку з повітря російським наземним військам, які перебувають під тиском українських наступів», — пише розвідка.

Там уточнюють, що обізнаність російських пілотів часто погана. Існує реальна ймовірність того, що деякі літаки заблукали над територією України та потрапили в більш щільні зони протиповітряної оборони, оскільки лінія фронту швидко змінюється.

«Відсутність у росії переваги в повітрі залишається одним із найбільш важливих факторів, на яких ґрунтується ненадійність її оперативної схеми в Україні», — додали у відомстві.