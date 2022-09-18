Кримінал

РФ вночі обстріляла Чугуївську громаду на Харківщині

18 Вересня 2022 09:34
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Близько 1:00 години ночі окупанти обстріляли територію Чугуївської громади. Виникла пожежа на нежитловому комплексі споруд, інформація про постраждалих уточнюється.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Харківської ОВА Олег Синєгубов.

За його словами, протягом минулої доби ворог масовано обстрілював Харківський, Чугуївський райони, зафіксували обстріли Куп’янського та Ізюмського районів. Зруйновані житлові будинки та господарчі споруди, АЗС, гаражі та виробничі об’єкти. У м. Куп’янськ пошкоджено 5-поверховий житловий будинок.

“За даними Центру екстреної медичної допомоги, протягом минулої доби від обстрілів окупантів загинула 11-річна дівчинка в Чугуєві. У прикордонному с. Стрілече Харківського району окупанти влучили з танка по цивільному авто, загинули 2 жінки. У Куп’янському районі госпіталізовано з пораненнями 5 цивільних, в Харківському – 3 поранених, в тому числі чоловік 91 року. 2 постраждалих в Ізюмському районі, 1 – в Чугуївському”, – інформує Синєгубов.

На лінії зіткнення наші захисники продовжують нищити ворога.

Синєгубов додає, що стали відомі деякі втрати окупантів під час втечі з Харківщини. Так, підрозділи 11-го армійського корпусу зі складу Балтійського флоту Росії втратили понад 50% особового складу та понад 200 одиниць військової техніки.

64-а окрема мотострілецька бригада РФ втратила понад 90% особового складу загиблими, пораненими, дезертирами та звільненими внаслідок відмови від участі у бойових діях.


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