РФ відкрила на окупованих територіях установи для залучення населення до війни

Окупанти відкрили філії російського фонду “Защитники отечества” у Донецькій, Запорізькій та Херсонській областях, аби залучити українців до війни.

Про це інформує Центр нацспротиву.

“За інформацією, отриманою від мережі руху опору на ТОТ України, окупаційні адміністрації продовжують здійснювати заходи спрямовані на інтеграцію окупованих територій до соціально-політичного простору РФ”, – йдеться в заяві.

На тимчасово окупованих територіях Донеччини, Херсонщини та Запорізької області відбулись церемонії відкриття філій російського державного фонду “Защитники отечества”, який фінансується з державного бюджету Росії та курується головою уряду Мішустіним та спецслужбами.

Унаслідок цього керівники фонду мають необмежені повноваження та значний вплив.

Псевдоорганізація “Защитники отечества” націлена на підтримку та заохочення населення тимчасово окупованих територій України до участі у “спеціальній військовій операції”.