Кримінал

РФ вдарила по гуртожитках і ліцею в Київській області

22 Березня 2023 09:23
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війна

У Київській області внаслідок нічної атаки дронів пошкоджені гуртожитки та ліцей у місті Ржищів. Відомо про трьох загиблих, також під завалами можуть бути люди.

За даними рятувальників, о 06:50 пожежу було ліквідовано на площі 330 кв.м.

“Станом на 07:00 загинуло 3 особи, травмовано 2 особи та врятовано 1 особу. Ймовірно під завалами перебуває 4 особи”, – йдеться в ДСНС.

Наразі на місці події залучено 111 осіб та 28 одиниць техніки, працює мобільно-оперативна група. Розбір завалів та пошуково-рятувальні роботи тривають.

За даними Офісу генпрокурора, ворожі дрони влучили у гуртожитки в Обухівському районі. Внаслідок влучання було зруйновано верхні поверхи будівель, сталося займання.

“У результаті атаки 3 людей загинуло, у тому числі водій швидкої медичної допомоги, який приїхав на виклик. За попередніми даними до медичного закладу госпіталізовано 7 осіб, серед яких 11-річна дитина”, – повідомили в прокуратурі.

За даними правоохоронців, триває пошук трьох цивільних осіб, які можуть знаходитися під завалами.

У Київській обласній прокуратурі вже розпочато розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 438 ККУ).


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