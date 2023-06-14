РФ намагалася вчергове поцілити в аміакопровід на Куп’янщині — Синєгубов

Армія РФ намагалася зруйнувати аміакопровід поблизу Масютівки Куп’янського району.

Про це у коментарі Суспільне Харків сказав керівник ОВА Олег Синєгубов 14 червня.

“За сьогодні було обстріляно Золочівський громаду. По Куп’янському району ворог знову намагався прицільно зруйнувати аміакопровід біля Масютівки. Експерти провели дослідження. Витоку аміаку не зафіксовано”, — сказав Синєгубов.

Він відзначив, що на Харківщині фіксують активізацію обстрілів армії РФ саме по прикордонних територіях.

З трубопроводу у Куп’янському районі, який 5 червня пошкодила РФ, стався витік 134 тонн аміаку. Також РФ намагалася обстрілювати аміакопровід 6 червня.