Кримінал

З аміакопроводу на Харківщині витекли 134 т речовини

6 Червня 2023 12:12
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куп'янськ

З трубопроводу у Куп’янському районі, який 5 червня пошкодила РФ, стався витік 134 тонн аміаку. Про це повідомив під час брифінгу 6 червня керівник обладміністрації Олег Синєгубов.

“Спрацювали запобіжні клапани зворотного тиску. Зупинили порив та витік аміаку на ділянці 2,3 км. Оптимістично для нас щодо розвитку ситуації. За нашими підрахунками, стався витік 134 тонн аміаку”, — повідомив Синєгубов.

За його словами, загрози жителям району немає.

“Вимірювання аміаку у повітрі показало у найближчих населених пунктах, у Масютівці: 7 мг на м кубічний, до 10 мг — це норма. Якщо брати Куп’янськ, то там нульові показники. Життю та здоров’ю людей нічого не загрожує. Не виключаємо повторних спроб обстрілу цього трубопроводу. Можемо очікувати від ворога все що завгодно”, — сказав керівник ОВА.


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