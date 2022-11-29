Кримінал

Рашисти продовжують бити по Куп’янщині, є влучання у приватні домоволодіння, – ОВА

29 Листопада 2022 09:16
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війна

Окупанти продовжують наносити удари по Куп’янщині.

Про це повідомив глава Харківської ОВА Олег Синєгубов.

За його словами, є влучання у приватні домоволодіння, гаражі, автомобілі, виникли кілька пожеж. На щастя, без постраждалих.

“У Липецькій громаді Харківського району внаслідок обстрілу росіян також виникла пожежа господарчої споруди. В Ізюмському районі 40-річний чоловік отримав вибухову травму, наступивши на узбіччі дороги на вибухонебезпечний предмет. Стан постраждалого середній. Вкотре просимо жителів не ходити лісосмугами, узбіччями, чагарниками. Це вкрай небезпечно”, – йдеться у повідомленні.

За добу піротехніки ліквідували 64 вибухонебезпечні предмети. З початку вересня фахівці знищили більше 44 тисяч мін. Гуманітарне розмінування в області триває.

“На Куп’янському напрямку окупанти завдають постійних артилерійських ударів по позиціях наших військових, але ЗСУ тримають оборону та дають відсіч ворогу. Віримо в Збройні Сили України!”, – додає Синєгубов.


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