Кримінал

Рашисти обстріляли Південноукраїнську АЕС, ракета впала за 300 метрів від ядерних реакторів, – “Енергоатом”

19 Вересня 2022 09:19
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Сьогодні, 19 вересня 2022 року, о 00:20 російська армія здійснила ракетний обстріл промислової зони Південноукраїнської атомної електростанції.

Про це повідомляє “Енергоатом”.

“Потужний вибух стався всього за 300 м від реакторів ПАЕС. Ударною хвилею пошкоджено будівлі АЕС, розбито понад 100 вікон. Відключився один з гідроагрегатів Олександрівської ГЕС, яка входить до складу Південоукраїнського енергокомплексу. Відключилися також три високовольтні лінії електропередачі”, – йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що наразі всі три енергоблоки ПАЕС працюють у штатному режимі. Потерпілих серед персоналу станції, на щастя, немає.

“Акти ядерного тероризму рашистів загрожують усьому світові. Їх треба негайно зупинити, аби не допустити нової катастрофи!”, – додають в “Енергоатомі”.


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