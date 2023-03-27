Кримінал

Ракетний удар РФ по Слов’янську: кількість постраждалих зросла

27 Березня 2023 17:08
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війна

Триває рятувальна операція на місцях прильотів у Слов’янську та Дружківці на Донеччині: кількість постраждалих зростає.

Про це повідомляє поліція Донецької області.

“Станом на 15:00 відомо про 34 постраждалих, з них двоє – загинули. П’ятеро поранених – у вкрай важкому стані. Руйнувань зазнали адміністративні та офісні будівлі, 5 багатоповерхових і 7 приватних будинків, 10 автомобілів”, – йдеться у повідомлені.

Російські війська атакували Донеччину 27 березня чотирма ракетами С-300. На місцях прильотів у Слов’янську та Дружківці працюють слідчо-оперативні групи, вибухотехніки та парамедики поліції, всі екстрені служби.

У Дружківці повністю зруйновано дитячий будинок, пошкоджено об’єкти соціальної інфраструктури.


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