Приміські потяги Харківщини можуть затримуватися через наслідки обстрілів

Унаслідок нічого удару рф по Харкові частково знеструмлена залізнична мережа, проте затримки поїздів – мінімальні.

Про це повідомляє Укрзалізниця в Телеграмі.

“Вночі ворог вчергове атакував мирний Харків. У результаті ракетного удару маємо знеструмлення нашої мережі, проте затримки поїздів — мінімальні, рейс №164 Київ — Харків прибув до Харкова із затримкою в 9 хвилин, а наступний поїзд №725 Харків — Київ відправиться за графіком о 8:28”, – йдеться у повідомленні.

Як зазначається, приміське сполучення регіоном відбувається у всіх напрямках, проте можливі затримки поїздів орієнтовно до 30 хвилин.

Харківський вокзал освітлений та продовжує працювати в штатному режимі.