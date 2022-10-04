Кримінал

Приміські потяги Харківщини можуть затримуватися через наслідки обстрілів

4 Жовтня 2022 08:24
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війна, укрзалізниця

Унаслідок нічого удару рф по Харкові частково знеструмлена залізнична мережа, проте затримки поїздів – мінімальні.

Про це повідомляє Укрзалізниця в Телеграмі.

“Вночі ворог вчергове атакував мирний Харків. У результаті ракетного удару маємо знеструмлення нашої мережі, проте затримки поїздів — мінімальні, рейс №164 Київ — Харків прибув до Харкова із затримкою в 9 хвилин, а наступний поїзд №725 Харків — Київ відправиться за графіком о 8:28”, – йдеться у повідомленні.

Як зазначається, приміське сполучення регіоном відбувається у всіх напрямках, проте можливі затримки поїздів орієнтовно до 30 хвилин.

Харківський вокзал освітлений та продовжує працювати в штатному режимі.


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