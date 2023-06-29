Кримінал

Прокуратура взялася за одеського військкома

29 Червня 2023 13:12
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армія, корупція

Прокуратура перевіряє факти можливого незаконного збагачення, ухилення від військової служби та перевищення службових повноважень колишнім одеським військком.

Про це повідомляє Офіс генпрокурора.

Ім’я військкома не названо, але, зважаючи на все, йдеться про Євгена Борисова.

Повідомляється, що Борисова звільнено з посади.

Спеціалізована прокуратура у сфері оборони Південного регіону веде процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за фактами можливого незаконного збагачення, ухилення від військової служби та перевищення службових повноважень колишнім керівником Одеського обласного військкомату.

У ході слідства перевіряється опублікована у ЗМІ інформація про майно членів сім’ї Борисова за кордоном. За даними журналістів, у період дії воєнного стану вони придбали автомобілі преміум класу та нерухоме майно в Іспанії на загальну суму понад 196 млн грн, хоча офіційний загальний дохід сім’ї не покриває ці витрати.

Слідчі, зокрема, направили запити щодо міжнародної правової допомоги до компетентних органів Іспанії, Молдови, Румунії та Туреччини.

У рамках кримінального провадження перевіряються окремі факти можливого ухилення керівником Одеського військкомату від проходження військової служби – його перебування за кордоном нібито на лікуванні.

Повідомляється, що у кримінальному провадженні вже опитано понад 30 свідків, проведено 11 обшуків, 17 оглядів та тимчасових доступів, направлено понад 100 запитів до органів державної влади, підприємств, установ та організацій, проведено три податкові перевірки господарської діяльності членів сім’ї посадової особи.

Досудове розслідування проводить Держбюро розслідувань, яке контролює Офіс генпрокурора.


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