Кримінал

Президента “Мотор Січі” Богуслаєва взяли під варту

24 Жовтня 2022 19:35
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Богуслаєв, сбу

За клопотанням СБУ та Офісу генерального прокурора Шевченківський районний суд обрав запобіжний захід президенту “Мотор Січі” у вигляді тримання під вартою.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Протягом наступних 60 днів, поки слідчі СБУ здійснюватимуть досудове розслідування, він не зможе вийти з ізолятору.

Крім президента «Мотор Січі», аналогічний запобіжний захід обраний для керівника одного із департаментів цього підприємства, якого також затримала СБУ.

Нагадаємо, що обом фігурантам повідомлено про підозру за наступними статтями Кримінального кодексу України:

  • ст. 111-1 (колабораційна діяльність);
  • ст. 111-2 (пособництво державі агресору).

Досудове розслідування триває. СБУ проводить комплексні заходи для встановлення інших учасників протиправної діяльності та притягнення винних до відповідальності.


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