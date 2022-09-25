Кримінал

Повітряні сили знищили російський штурмовик Су-25 і вертоліт Мі-8, який прилетів на підмогу

25 Вересня 2022 20:19
92
війна

У небі над Херсонщиною зенітники Повітряних сил знищили російський літак, який атакував українські позиції та гелікоптер ворога.

Про це повідомила пресслужба командування Повітряних сил ЗСУ.

“25 вересня близько 17.00 години підрозділами зенітної ракетної Одеської бригади повітряного командування “Південь” збито ворожий штурмовик Су-25, який атакував наші війська на Херсонщині. Для порятунку російського пілота окупанти відправили вертоліт Мі-8 з командою на борту, який теж успішно знищений зенітниками Одеської бригади.


Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал

Думки

Віталій ПОРТНИКОВ

Мобилизация как индикатор путинского провала
Александр КИРШ

Истерика: страх — распаляет, кувалда — лечит
Александр КИРШ

Резко поднимая ставки, пуйло тем самым их резко снижает
Сергій ПРИТУЛА

Мобілізація росіян. Що далі?
усі думки
ТОП-новини
25 Вересня 2022 19:21
165

Росіяни направляють мобілізованих без підготовки на лінію зіткнення, – Генштаб
25 Вересня 2022 19:40
190

Україна отримала системи ППО NASAMS, але їх недостатньо, – Зеленський
25 Вересня 2022 18:51
71

ЗСУ відбили атаки біля 7 населених пунктів, уражено 6 складів загарбників, – Генштаб
25 Вересня 2022 18:20
51

Звільнені з полону “Азовці” проходять медогляди і скоро побачаться з родинами
25 Вересня 2022 18:04
46

На Херсонщині Сили оборони знищили два склади боєприпасів і пункт управління окупантів
Останні новини
усі новини