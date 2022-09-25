Повітряні сили знищили російський штурмовик Су-25 і вертоліт Мі-8, який прилетів на підмогу

У небі над Херсонщиною зенітники Повітряних сил знищили російський літак, який атакував українські позиції та гелікоптер ворога.

Про це повідомила пресслужба командування Повітряних сил ЗСУ.

“25 вересня близько 17.00 години підрозділами зенітної ракетної Одеської бригади повітряного командування “Південь” збито ворожий штурмовик Су-25, який атакував наші війська на Херсонщині. Для порятунку російського пілота окупанти відправили вертоліт Мі-8 з командою на борту, який теж успішно знищений зенітниками Одеської бригади.