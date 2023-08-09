Посадовця Міноборони підозрюють у спричиненні збитків державі на понад 15 млн грн

Працівники Державного бюро розслідувань за сприяння СБУ повідомили про підозру одному із заступників начальника Департаменту фінансів Міністерства оборони України, через якого держава втратила понад 15 млн грн, інформує пресслужба бюро.

У 2017 році одне з приватних товариств стало переможцем на тендерних торгах щодо будівництва дороги на території військового містечка. Проте в порушення угоди підприємство відразу запросило 70% від зазначеної суми за майбутню роботу.

Військова частина звернулося до Міноборони щодо дозволу на авансові виплати, а чиновник всупереч своїм повноваженням дозволив це зробити, йдеться в повідомленні.

Таким чином приватне підприємство отримало понад 15 млн грн авансом, але жодних робіт виконано не було. Гроші були привласнені керівництвом підприємства та розтрачені на свій розсуд, додали в ДБР.

Посадовець Міноборони підозрюється у недбалому ставленні до служби (ч. 3 ст. 425 КК України). Санкція статті передбачає позбавлення волі до 7 років.